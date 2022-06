Současnou lávku snese zhotovitel na přelomu července a srpna. „Dne 21. června si přebírá staveniště a začne se vyřizovat dopravně inženýrské opatření. Pravděpodobně na konci července a začátku srpna bude stará lávka snesena. Podle smlouvy o dílo by měla být nová lávka kompletně osazená a zhotovená do konce března příštího roku,“ uvádí s tím, že by se celé dílo mohlo podařit i dříve.