Opravu přitom původně město mělo v plánu zahájit začátkem letních prázdnin, přičemž měla trvat dva měsíce. „Chceme být hotovi do konce srpna. Termín letních prázdnin jsme vybrali záměrně, protože v tuto dobu je zde nejmenší provoz. Lidé jezdívají na dovolené,“ vysvětloval důvody termínu radní Bursík v polovině dubna. Pak ale vedení radnice na začátku května obrátilo a zahájení prací přece jen posunulo o týdny dopředu. „Po dohodě s paní primátorkou práce začnou už 6. května,“ informoval radní Bursík. Na dotaz redakce, proč došlo ke změně termínu, odpověděl: „Obrátil se na nás Karlovarský kraj (správce páteřní cyklostezky – poznámka redakce), že na základě svého měření ví, že tudy během letních prázdnin proudí velké množství lidí a požádal nás proto o změnu termínu. Navrhoval, aby se to udělalo na podzim, to ale není kvůli už nevyhovujícím klimatickým podmínkám možné.“ Nicméně i přesto zůstal původní termín dokončení prací, kterým je konec prázdnin, a to přesto, že se s rekonstrukcí začalo o dva měsíce dříve.

„Chtěl jsem se zeptat, jak je to s lávkou v Tašovicích. Mám informace, že zde není už delší dobu vykazována žádná práce,“ dotazoval se na jednání zastupitelstva Bohdan Vaněk (Piráti).

„Ano, je pravda, že pracovníci tam nejsou dvacet čtyři hodin denně, ale faktem je, že určité práce zkrátka nejdou dělat za deště, musí se dělat za sucha,“ reagoval radní Bursík. Podle něho radnice tlačí na zhotovitele, aby byla oprava provedena dříve než na konci srpna. „V současnosti se ostříkává základní barva až na pozink a následný nános se dělá ve třech vrstvách. Lávka se skládá ze dvou částí a mám informace, že na úseku, který není nad řekou, už by se měla pokládat prkna,“ dodal.

Začátkem května přislíbil, že aby byl most co nejdříve opět v provozu, budou se jednotlivé opravy dělat souběžně. Původní smrková prkna mají být během rekonstrukce zaměněna za modřínová, protože smrk se podle Brusíka po zvlhnutí prohýbá. „Město si v loňském roce nechalo vypracovat odborný posudek stavu lávky. Z něj vyplynulo, že je nutné očistit a obnovit nátěry protikorozní ochrany konstrukce mostního objektu, ošetřit korozí napadené závity, vyměnit mostiny, které jsou napadené hnilobou a dřevokaznou houbou, dokončit výměnu horních madel a provést celoplošnou impregnaci dřevěného zábradlí. Opravu ocelové konstrukce svěří město odborné firmě, výměnu a ošetření dřevěných prvků zajistí městská organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary,“ upřesnila mluvčí radnice Helena Kyselá. Celková zakázka vyjde asi 1,6 milionu korun.