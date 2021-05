„Hned první den máme prvních dvanáct příjezdů, další pak očekáváme během tohoto týdne,“ informoval generální ředitel Miroslav Kubec. Na padesátiprocentní obsazenost by se měli dostat zhruba v červnu.

Uzavřen byl jeden z největších lázeňských hotelů v Mariánských Lázní od listopadu. Přežít ale dokázal bez ztráty zaměstnanců. „Pan majitel měl prozíravě připravené nějaké rezervy, takže jsme toto dokázali zvládnout. Využili jsme čas k trénování lidí, pustili jsme se do rekonstrukcí, které ještě sice nejsou úplně hotové, ale udělalo se moc práce. Při normálním provozu ji není možné zvládnout. Zůstali nám všichni zaměstnanci, protože se nám podařilo mít pro ně na výplaty, ať už ve formě podpory od státu nebo z rezerv,“ uvedl Miroslav Kubec. „Pozitivní je, že jsme dokázali s personálem pracovat. Udělali nové nabídky, jídelní lístky nebo webové stránky. Snad jsme na postcovidové období připraveni.“

Lázeňský hotel se musí řídit platnými vládními nařízeními. Zatím není možné poskytovat krátkodobé pobyty, všichni zaměstnanci i hosté musí být testovaní.

„Pohybovat se po hotelu je možné pouze v rouškách, dezinfekce je samozřejmostí. Rozestavěli jsme restauraci tak, aby bylo možné dodržet předepsané rozestupy a u stolu bude pouze stanovený počet hostů. Na pokojích nesmí být ubytováni dva cizí lidé,“ přiblížil režim ředitel. V případě, že bude u hostů potřeba provést testy, má hotel nasmlouvány testovací stanice. Připraveny jsou také karanténní pokoje. „Musíme s tím počítat. Budeme si držet palce, abychom je nevyužili,“ řekl Miroslav Kubec.

Loňský rok byl pro lázně značně specifický a klientelu tvořili hlavně Češi, a to nejen starší generace. I letos lázně na českou klientelu spoléhají. „Na ni jsme nastavili veškeré naše kampaně. Musím říct, že po loňském roce, kdy jsme měli devadesát procent Čechů, z nich hodně telefonuje, že by chtěli znovu přijet. To je velice příjemné,“ dodal.

Lázním v současné době chybějí lidé, kteří nemohli kvůli odložení péče v nemocnicích na operace . Na druhou stranu se ale na lidech podepsala práce z domova a nedostatek pohybu. Právě to by naopak mohlo přispět ke zvýšení zájmu o české lázeňství.