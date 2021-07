„Nominačním procesem jsme ukončili desetiletou práci a stojíme na začátku toho, dalšího množství práce. Pro Karlovy Vary a vůbec pro všechna ta lázeňská města, která byla zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO je to obrovský závazek. Je potřeba abychom to, co jsme si nechali zapsat, udržovali pro budoucí generace. Myslím především ochranu pramenů, urbanismu a všech památek, které v rámci zóny jsou. A na tom budeme muset všechny roky pracovat. Bude nutné mnoho věcí zanést i do celé administrativy jednotlivých úřadů,“ říká primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

„Je to pro nás samozřejmě velký závazek, ale i velká prestiž. Bude velká práce udržet věci tak, jak mají být, a zároveň nasměrovat kompletní rozvoj města směrem k zachování světového dědictví. Františkovy Lázně půjdou vlastní cestou tak, jak jsou nastaveny už historicky. Tím myslím lázeňství a turistiku. Po staletí jsou tak brány a je jen otázkou, abychom nastavili ochranu vůči některým ne dobrým investicím do města, ale zároveň byly uvolněny investice, které podpoří rozvoj města,“ říká starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Zápis na světový seznam UNESCO není záruka, že tomu tak zůstane. Všechna města musí stále prokazovat, že se vyvíjejí, a že se o své dědictví hezky starají. „To, že jste zapsáni na seznam světového dědictví UNESCO nemáte navždy. Musíme například pravidelně podávat reporty, musíme mít zpracované local management plány a těmi je potřeba se řídit a také komisaři sledují, jak se jednotlivá města vyvíjejí. Pro nás je to určitě velký závazek, ale já si myslím, že to určitě zvládneme," míní primátorka Ferklová.

„Všichni se snaží říkat, že jsme ukončili kapitolu a bude začínat hned druhá. Já bych řekl, že jsme uzavřeli jednu hodně tlustou knihu. Teď samozřejmě budeme otevírat novou, ale v tuto chvíli myslím, že minimálně na několik týdnů si můžeme odpočinout a opravdu se hodně radovat, ale status UNESCO není na věčné časy. Pravidelně dochází revizi toho, jestli splňujeme všechny podmínky, které jsou na nás kladeny, samozřejmě se musíme snažit. Ze zkušeností Českého Krumlova vyplývá, že očekávaný nárůst cestovního ruchu po vstupu do Unesca má zhruba dvouroční odstup. Máme tedy ještě několik vzácných měsíců či roků na to, abychom se adaptovali,“ doplňuje starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

"Velká výhoda je v tom, že naše lázeňská města jsou už teď nastavená na cestovní ruch, takže záleží jen na regulaci a dalším dobrém nastavení. Nejdůležitější je, a s tím se musíme popasovat, především se zklidněním dopravy. Nesmíme pouštět do lázeňských center a do hlavní zóny například zájezdové autobusy, pokud možno odklánět tuto hromadnou dopravu na nějaké záchytné parkoviště, ale to my už máme defacto splněno,“ vysvětluje.

Slabinou podle něho jsou budovy, které by si zasloužily rekonstrukci. "Jedná se nejen o městské budovy. Je ale potřeba zmínit například naší radnici, ale v současné době se snažíme zahájit práce na projektové dokumentaci a chystáme rekonstrukci. Ale i několik významných hotelů ve městě by určitě zasloužilo opravu. Na některých už se pracuje, u některých je hotový projekt a teď se čeká na peníze. Řada rekonstrukcí už měla začít v loňském nebo letošním roce, ale ten koronavirus nám to všechno zhatil. Pevně věřím, že se to v budoucnu opět nastartuje,“ dodává Kalina.

Františkovy Lázně se zabývají také infrastrukturou a řadou dalších věcí. „S Ředitelstvím silnic a dálnic, Karlovarským krajem, nebo sami jako město řešíme hlavně bezpečnost dopravy. Budeme dostavovat parkoviště, parkovací domy. S železnicemi jsme se konečně domluvili na opravě františkolázeňského nádraží, je to v podstatě vstupní brána pro město. Začali jsme opravovat kolonády, po opravě Glauberových pramenů jsme se pustili do opravy Solného a Lučního pramene. Myslím si, že těch věcí je hodně a samozřejmě se budeme věnovat hodně zeleni, protože to je naše perla. Dále připravujeme nové infocentrum, předěláváme materiály, ať už propagační nebo i webové stránky," dodává Kuchař.