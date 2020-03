ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Právě tam se nakazil i jeden z hasičů ze stanice Mariánské Lázně. Všichni mariánskolázeňští hasiči museli do karantény. Po důkladné dezinfekci se na stanici vrátili. „V běžném režimu zde opět slouží družstvo profesionálních hasičů, které tvoří příslušníci stanice Cheb,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kasal. Vzhledem k tomu, odkud se nákaza rozšířila, dá se předpokládat, že počty nakažených ještě vzrostou. A klidu v už tak vážné situaci nepřidávají diskuse na sociálních sítích, kdy lidé pouští do světa poplašné informace. Včera se například objevily zprávy, že lidé s pozitivními výsledky nakupují v supermarketech. Starosta Mariánských Lázní Martin Kalina to ale vyvrací. „Karanténu dodržují,“ řekl. „Situace není lehká, ale doufám, že se nám ji společně podaří zvládnout. Nebojujeme bohužel pouze s virem, ale také s masivními dezinformacemi, které se rozšiřují prostřednictvím sociálních sítí a šíří paniku,“ poznamenal starosta. Dodal, že situace je vážná, ale je třeba brát ji s rozvahou. Někteří obyvatelé se obávají toho, aby se lázně neuzavřely jako některé obce na Olomoucku. „Uzavření města do karantény se samozřejmě obávám, ale tento krok náleží hygieně a my ho nemůžeme ovlivnit,“ dodal starosta.

Mariánské Lázně přijaly řadu opatření, která by měla omezit další šíření viru. „Do vozů městské hromadné dopravy lze nově vstupovat jen středem, vstup u řidiče není možný,“ řekl starosta. Dokud nedojde k přeinstalaci odbavovacího zařízení, jezdí lidé zdarma. Město také začalo poskytovat pro nejrizikovější skupiny obyvatel nákupy potravin a léků.