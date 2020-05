Příkladem jsoui Františkovy Lázně, kde i přes složitou situaci chystají alespoň symbolické zahájení sezony. Toho se bude moci zúčastnit jen omezený počet lidí. Ale pomocí moderních technologií budou moci ostatní lidé celý slavnostní akt sledovat z pohodlí domova. „Zahájení lázeňské sezony je již dlouhodobě symbolickou akcí. Jistě nám ale místní i návštěvníci odpustí, že se letos neuskuteční v tradičním formátu, na který jsou zvyklí. Byli jsme nuceni změnit plány. Ani letos nechceme vynechat tradici žehnání pramenů. Lázně budou požehnání v letošním roce potřebovat víc než kdy předtím,“ sdělil starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Akce začne v sobotu 16. května v 9 hodin slavnostní mší v kostele Povýšení svatého Kříže, kterou bude celebrovat P. Jan Nepomuk Janeček. Poté vyjde průvod k pramenům. „Povede Ruskou ulicí, Národní třídou k Františkovu prameni, kde bude přednesena modlitba a požehnání. Procesí se pak přesune ke Dvoraně Glauberových pramenů,“ nastínil starosta. V případě špatného počasí bude cesta průvodu zkrácena a půjde se od kostela Povýšení svatého Kříže jen ke Dvoraně Glauberových pramenů. Mše, průvodu i samotného žehnání se smí účastnit pouze 100 lidí, musí být dodržovány bezpečnostní odstupy, ústa a nos musí být překryty rouškou. „Vzhledem k omezenému počtu účastníků budou mšea žehnání pramenů vysílány on-line,“ poznamenal Jan Kuchař. V rámci dne plánovaného zahájení lázeňské sezony bude od 15 hodin v altánu u Františkova pramene hrát k dobré náladě hudební skupina Parohanka. Bude tam i občerstvení.

„Jsem rád, že se uskuteční žehnání pramenů alespoň symbolicky. Vždyť co by to bylo za lázeňskou sezonu bez zahájení. Jsem rád, že město našlo způsob, jak tuto tradici dodržet,“ uvedl Jiří Novákz Františkových Lázní.