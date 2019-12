Lázně jsou ve finále

Už podesáté se Česká republika zapojila do jedinečné soutěže Evropské komise s názvem EDEN (European destinations of Excellence), která má za cíl zviditelňovat méně známé turistické destinace, a to s ohledem na filozofii udržitelného cestovního ruchu.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Doležel