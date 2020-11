Už příští rok by mělo město Mariánské Lázně obdržet od projektanta dokumentaci pro parcelizaci pozemků Na Pile. Tam chtějí Mariánské Lázně nabídnout zhruba patnáct parcel pro individuální zástavbu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Podle starosty města Martina Kaliny bude ale potřeba v místě vybudovat silnice a přípojky. Celé by to mělo stát město patnácti milionů korun. „Parcely pak budou nabídnuty, uvidíme za jakých podmínek,“ řekl starosta Martin Kalina. Hlavní myšlenkou je, ale nabídnout pozemky tak, aby nabídka byla přijatelná pro lidi, kteří si domy na pozemcích postaví a nastěhují se do nich.