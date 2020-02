Dlouhou dobu ale radnice sháněla projektanta. Nyní se poštěstilo a může se začít pracovat na projektových dokumentacích lokalit U Pily a Hamrníky.

„Kompletní předělání vstupních parametrů pro výběrové řízení dalo práci, ale nakonec se podařilo projektanta najít,“ informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Nyní se tak začne na dokumentacích pracovat. Práce by podle slov starosty měly být hotové do konce letošního roku. „Následovat bude vyřizování všech povolení a alokace financí,“ uvedl Martin Kalina.

Město pevně věří, že první zasíťované parcely s přístupovými cestami by mohlo zájemcům nabídnout na začátku roku 2022. „Nabídka parcel pro výstavbu rodinných domů je jednou z našich hlavních priorit,“ dodal.

Cena za parcely ještě známa není. Přesto by město rádo nabídlo pozemky za cenu, aby si nákup mohly dovolit i mladé, začínající rodiny. V lokalitě U Pily by mělo vzniknout šestnáct parcel. Na pozemcích u bývalých hamrnických kasáren by pak mělo být dokonce více než padesát parcel pro výstavbu rodinných domů.