Léčil tísíce ašských dětí. Synové teď chystají vzpomínkové setkání

Memoriál k uctění památky doktora Blahoslava Lukavce, vyhlášeného dětského lékaře a dlouholetého ředitele zdejšího kojeneckého ústavu, uspořádali jeho synové Blahoslav, Jan a Jiří. Pamětníky nejen z řad jeho pacientů zvou 12. října do vitrážové síně ašského muzea na Poštovním náměstí od 14 hodin.

Poznáváte děti na fotografii?

Zajímavostí je také pátrání po dětech na dochovaných fotografiích z jeho lékařské praxe. Organizátoři by byli rádi, kdyby se podařilo zjistit, o koho jde, a pozvat je na říjnové setkání.

Pokud máte povědomí, o koho se může jednat, obraťte se, prosím, na Ing. Blahoslava Lukavce, e-mail lukavec@seznam.cz

info Zdroj: Se svolením MěÚ Aš 2/2 Pokud máte povědomí, o koho se může jednat, obraťte se, prosím, na Ing. Blahoslava Lukavce, e-mail lukavec@seznam.cz

Místní doktora Lukavce znají jako obětavého pediatra, který neváhal docházet za malými pacienty i mimo ordinační hodiny. „Nejedná se o žádné oslavné chorály na mého tatínka. Cílem je připomenout si jeho práci a vzpomenout na něj spolu s těmi, kterým pomohl,“ uvedl jeho syn Blahoslav s tím, že by tak rád učinil nejlépe nad fotografiemi. „Těchto profesních fotografií jsme ale zatím shromáždili málo, neboť otec byl většinou tím, kdo držel v ruce fotoaparát."

Synové tak zároveň prosí všechny, kteří mají ve svém archivu fotografie s jejich tatínkem při práci, aby je zaslali na e-mail lukavec@seznam.cz nebo je přinesli na Městský úřad v Aši. Sběr fotografií má pomoci vytvořit obraz o jeho profesním životě.

Blahoslav Lukavec působil v Aši od 50. let až do roku 1992, kdy zemřel. „Bylo to v době, kdy v Aši působili až čtyři pediatři, v nemocnici fungovalo dětské oddělení a odpolední návštěvy lékařů v rodinách byly běžnou praxí. V kontextu dnešní doby, kdy od června tu svého pediatra nemají stovky dětí, je to nepředstavitelné,“ uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata, který za město doktorovým potomkům s akcí pomáhá.