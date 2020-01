Legenda o vnukovi, který je ve finanční tísni a potřebuje peníze, je známá a mnozí senioři už na tento podvod naletěli.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

Tentokrát ale podvodníček narazil. Pár ve věku devětasedmdesát let a osmasedmdesát let kontaktoval na pevné lince neznámý muž, který se představil jako jejich vnuk. „Po chvíli jim sdělil, že by potřeboval půjčit půl milionu korun, protože nutně potřebuje něco zaplatit,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Po domluvě senior připravil peníze do obálky s tím, že si pro ně vnuk za několik minut přijede. Po ukončení telefonátu ale údajnému dědečkovi celá situace začala vrtat hlavou. Nakonec kontaktoval policejní linku.