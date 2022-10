Fotografie se stevardem, snímky nablyštěných vagonů, alespoň přes okno snímek vnitřku luxusních vozů, natočení připojení lokomotivy a odjezd z Chebu do Paříže si nenechaly ujít desítky nadšenců i fotografů. „Bavila jsem se s lidmi, co jedou až do Londýna. Otec se synem stáli u okna, usmívali se a chtějí fotografie i odkaz na článek pak poslat do Londýna," sdělila Bohuslava Mayová s tím, že návštěva Orient Expressu v Chebu byla nezapomenutelným zážitkem.