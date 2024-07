V Aši je v současné době bez svého pediatra zhruba 740 dětí. Nejen jim, ale i jejich rodičům nyní svitla naděje. Od září tohoto roku by zde měla otevřít svou praxi nová pediatrička Martina Feninová. Ta se již byla v Aši podívat a s vedením radnice proběhla úvodní jednání. Město ji přivítalo stylově, chlebem a solí.

"Vedení města Aše už od jara shání nového lékaře pro děti a dorost jako náhradu za MUDr. Repákovou, která koncem května v Aši skončila. Nyní se zdá, že se náhradu podaří získat. V polovině července se paní doktorka setkala se starostou Vítězslavem Kokořem a místostarostou Pavlem Matalou. Jednalo se o úvodní schůzku, při které si paní doktorka prohlédla ordinaci po doktorce Repákové. Řešily se též možnosti ubytování, protože nová pediatrička pochází z Bíliny a zpočátku by v Aši ordinovala dva dny v týdnu. Praxi chce otevřít na začátku září," řekl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Ve městě byli do května dva pediatři a po odchodu pediatričky Slávky Repákové zbyl pouze jediný dětský lékař, Mohamed Al-Rabahi. Sehnat nového pediatra do pohraničí je téměř nemožný úkol. "Jednal jsem o možnostech s posledním ašským pediatrem MUDr. Al-Rabahim. Nebudu vás unavovat tím, jak je situace s pediatry v ČR vážná. Koneckonců to všude kolem sebe slyšíte. Neustálé přeplácení lékařů mezi městy je zoufalý stav, který se může projevit také odchodem dalších lékařů, případně učitelů a policistů. Města lékařům nabízí luxusně vybavené ordinace, luxusní podmínky i příjmy. Denně má ašský lékař takových nabídek z atraktivních měst tak osm," říká starosta Aše Vítězslav Kokoř.

Zajistit zdravotní péči jsou ze zákona povinné zdravotní pojišťovny. Rodiče, kteří nového dětského lékaře shánějí, však dobře vědí, že je to jen věta na papíře. Odpovědi pojišťoven jsou jako přes kopírák. Rodičům odepisují, že lékaři prostě nejsou. Řada měst má schované trumfy. V Sokolově například v podobě stavebních parcel blokovaných pouze pro lékaře. V Lubech šli ještě dál. Tam nabízí dokonce postavit lékaři či lékařce nový dům a k tomu ordinaci v místním zdravotním středisku. I tam jsou totiž zoufalí poté, co v Kraslicích skončila lékařka Dana Fučíkovská. Ta zajišťovala zdravotní péči dospělým i dětem nejen v Kraslicích, ale i v Lubech.

Lidé se snaží. Volají, obíhají ordinace, píší e-maily. Marně. Odpovědi pojišťoven jsou takřka identické. "Je nám velmi líto, v jaké obtížné situaci se nacházíte, a věřte nám, že bychom vám tuto situaci rádi ulehčili. Zákon nedává zdravotním pojišťovnám žádnou pravomoc uložit konkrétnímu lékaři povinnost uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou ani ošetřit konkrétního pacienta. Naopak, i smluvní lékař může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení. Posouzení únosného pracovního zatížení je výlučně v kompetenci lékaře."