Dílo světoznámého sochaře Tonyho Cragga s názvem Over the Earth (Nad Zemí) ozdobí v Mariánských Lázních park Střed. Městu ji zdarma zapůjčil Leon Tsoukernik, který je známý svou vášní pro umění.

Socha bude stát v parku u bývalé synagogy. Snímek je vizualizace. | Foto: Zdroj: Město Mariánské Lázně

Slavnostní odhalení sochy se uskuteční v pátek 26. dubna od 11 hodin.

„Velice rád bych poděkoval panu Tsoukernikovi, který umožnil Mariánským Lázním prezentovat dílo ze své soukromé sbírky,“ řekl Samuel Zabolotný, místostarosta Mariánských Lázní. „Je to z jeho strany opravdu obdivuhodný počin. Zvlášť s přihlédnutím k tomu, že spolupráce se státní správou se všemi předpisy a byrokratickou zátěží není snadná. Věřím, že návštěvníci města a občané ocení, že si mohou toto hodnotné umělecké dílo užívat ve veřejném prostoru,“ podotkl. Sochu, podstavec, instalaci, dopravu financuje sám Leon Tsoukernik. Město pouze platí pojistnou smlouvu po dobu vystavení díla.

„Na umění ve veřejném prostoru se v posledních desetiletích zapomíná. Lidé by za ním však neměli chodit pouze do galerií. Právě veřejný prostor, ve kterém se každodenně pohybujeme, nás ovlivňuje a formuje. Proto považuji za naši povinnost toto téma neopomíjet,“ doplnil místostarosta.

Slavnostní odhalení sochy je naplánováno na pátek 26. dubna v 11 hodin. A veřejnost je vřele zvána!

Sir Anthony Douglas Cragg hledá prostřednictvím svých soch nové vztahy mezi lidmi a materiálním světem. Ve svém díle Over the Earth zkoumá nejen přírodu a síly energie, které se nacházejí v organickém světě, ale také to, jak je naše realita utvářena technologiemi, stejně jako měnící se perspektivy a tempo moderního života.

