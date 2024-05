První rok funguje Lesní klub Farma u Kosího potoka, kde od začátku školního roku našlo útočiště patnáct dětí předškolního věku. Od letošního září ale nabídne také skupinku pro děti od necelých dvou do tři a půl roku věku. Zřízení této skupiny bude možné díky dotaci od města Mariánské Lázně, kterou zastupitelé odsouhlasili minulý týden.

Lesní klub Farma u Kosího potoka přivítá i malé předškoláky, díky dotaci | Foto: Foto: Lesní klub Farma u Kosího potoka

Vznik skupinky pro děti mladší předškolního věku chtějí rodiče. V Mariánských Lázních totiž žádné místo podobného charakteru neexistuje. Koncept, kdy děti tráví maximum času venku a mají vedle sebe domácí zvířata se osvědčil. Peníze z dotace farma využije především na rozšíření zázemí klubu a přizpůsobení interiéru pro malé děti. Zázemí sídlí ve stoleté stodole, kterou zakladatelky Kateřina Filková a Šárka Hladká z vlastních zdrojů zateplily a upravily k potřebám lesní skupiny pro děti předškolního věku. Bez těchto úprav by nová skupina pro malé děti nemohla vzniknout.

“Den otevřených dveří ukázal, že o alternativní vzdělávání v duchu lesní pedagogiky je rozhodně zájem. Kapacita skupinky pro děti od tří do sedmi let je na školní rok 2024/25 víceméně plně obsazená a na skupinku pro maličké děti máme již několik přihlášek, ačkoliv jsme ji ještě nemohli oficiálně inzerovat. Do skupiny pro maličké budeme primárně přibírat děti z Mariánských Lázní a zbylá místa obsadíme dětmi z přilehlých obcí,“ uvedla za lesní klub Kateřina Filková.

V současné době běží také crowdfundingová sbírka na portále Donio.cz, kde lesní klub sbírá od široké veřejnosti finance na opravu kotců a stájí pro zvířata a vylepšení celého prostoru. Jako poděkování za tyto finance nabízí širokou škálu odměn pro děti i dospělé. Mezi oblíbené odměny patří například procházka s kozami, řízené relaxace v lese, nebo pomazlení se zvířátky z farmy. Zakoupení odměny je skvělá příležitost, jak podpořit dobrou věc a zároveň získat nevšední zážitek pro lidi z širokého okolí.

Ukazuje se, že o alternativní vzdělávání je v Karlovarském kraji zájem. Na sociálních sítích dostává Farma pravidelně zprávy typu: Vás bychom potřebovali v Karlových Varech, nebo Chebu. Jsou dokonce dvě rodiny, které přemýšlejí o dojíždění až z Františkových Lázní. Doba, kdy rodiny umísťovali své děti do škol a školek pouze podle patřičné spádovosti je pryč. Přitom výběr vhodného vzdělávacího zařízení, které rezonuje s nastavením hodnot

a životního stylu rodiny, pozitivně ovlivňuje celý rodinný systém. Na Farmě u Kosího potoka jsou rodiče aktivně zapojováni. Pravidelně se podílejí na jejím rozvoji v rámci brigád, někteří z nich se zapojují i do programu a zajišťování stravy. Vše je samozřejmě dobrovolné. Tímto se kolem farmy buduje silná komunita.

Své aktivity a přesvědčení farma pravidelně sdílí na svých sociálních sítích a snaží se šířit osvětu a nadšení pro lesní pedagogiku.