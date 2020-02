O malé předškoláky se starají vystudované pedagožky a děti umí to, co jejich kamarádi z běžných mateřinek. Jen se to učí tak trochu jinak.

„Lesní školku jsme otevíraly já a maminky, které mě oslovily,“ řekla jedna z pedagožek Kateřina Filková. „K přírodě mám hodně blízko a zájem o to otevřít takové zařízení se mi líbil.“ První útočiště našla lesní školka v prostorách přírodního parku Prelát ještě jako dětská skupina pod Rodinným centrem čtyřlístek Mariánské Lázně. „Ze začátku chodily tak čtyři pět dětí. Postupně se informace o lesní školce rozkřikly a předškoláci přibývali.“ Z Prelátu se zázemí školky přesunulo do Zeyerovy ulice.

Pokud má někdo pocit, že děti v lesní školce nemají řád, plete se. Řád mají, jen trochu jiný než je v běžných školkách. Například místo s papírovým obyčejným kalendářem pracují s vyrobeným z kousku pařezu. Umí všechno, co musí umět děti v každé jiné školce. Kreativitu podporují pedagožky pomocí přírodních pomůcek. Děti například vyrábějí ledové ozdoby, stříhají nůžkami, zpívají a učí se básničky o přírodě. „Co nejvíce tvoříme s přírodou. A co víc, snažíme se připravovat děti na život. Chceme, aby byly samostatné,“ uvedla Kateřina Filková. Děti si umí poradit, není pro ně problém umět se zahřát, když je zima, a nechybí jim samostatné uvažování od útlého věku. Co je opravdu jiné je to, že veškerý program se koná venku, a to za každého počasí. Děti z lesní školky mají stejně jako jiné děti také například lyžařský kurz, kurz bruslení, chodí do divadla nebo do knihoven.

Do mateřinky mohou rodiče přihlásit své děti od dvou do šesti let. „Samozřejmě je ideální, aby dítě bylo trochu samostatné a nemělo pleny.“ Školka nabízí i adaptační program, kdy maminky prvních čtrnáct dní chodí do lesní školky společně se svou ratolestí.

V současné době vrcholí přípravy na otevření přidružené školky na Chebsku, konkrétně u sv. Anny na Zelené hoře. Školka by se měla otevírat v září, ale už nyní mohou zájemci přijít na besedu o lesní školce. Mohou si tak udělat představu, jak to celé funguje. „Seminář a navazující beseda o lesních školkách se uskuteční v prostorách Vyšší odborné školy Cheb v Májové ulici ve čtvrtek 13. února od 16 hodin,“ uvedla druhá pedagožka Marcela Ambrožová. Zájemci se dozví vše o fungování takových zařízení a hlavně praktické zkušenosti. Zjistí, jak se může dítě vzdělávat venku a co je k tomu zapotřebí. Na besedu přijede předsedkyně Asociace lesních školek Tereza Valkounová.