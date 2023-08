Byla slunečná neděle 14. srpna 2022. Letecký den v Chebu pokračoval druhým dnem a v půl čtvrté odpoledne už řada diváků odcházela domů. Někteří z nich, kteří šli ulicí K letišti, se podruhé narodili. Nad hlavami jim totiž prolétl utržený obrovský motor z letadla. Štěstí měli i lidé bydlící v této ulici. V tu dobu totiž spadl na nedaleké pole stíhací letoun z druhé světové války Hawker Hurricane Mk.IV., poslední letuschopný stroj této verze na světě. Spadl na pole, odkud se řítil na dům Dzrindákových. Minul výměníkovou stanici plynařů, které poškodil plot, a zastavil se o sloup a zboural plot zahrady zmíněného rodinného domu. Letecký den byl předčasně ukončen.

Pilot se do samého konce snažil neohrozit lidi, říká expert. Z videa pádu mrazí

Lidem na zahrady dopadaly trosky letadla. "Byl to pro nás šok. Byli jsme v té době naštěstí na Moravě. Známí nám volali, že nám do baráku nabouralo letadlo. Pak zase volali, že to bylo jen do plotu, kde ho zastavil betonový sloup. Kdyby tam nebyl, nedokážu si představit, co se mohlo stát. Je to obrovská tragédie, protože při nehodě zahynul pilot. Následky však mohly být ještě horší," říká Alina Dzurindáková.

Děti prý dodnes sledují letadla, která jim přistávají nad hlavami. Ona i její sousedi se shodují na tom, že létají velice nízko a nedodržují koridor, kterým mají létat. Ultralightům či větroňům je vidět do kabiny.

"Součástky z letadla jsme měli doslova všude, na zahradě v trávě, v křoví, na stromech a dokonce i v okapu. Musela to být hrozná rána, když létaly tak vysoko. Dodnes občas najdeme nějaký šroubek či součástku," říká Alina, která ukazuje na zahradě i prohlubeň, kde skončila větší část letadla, jenž se utrhla od samotného stroje. Poté se projde po zahradě trávou a na důkaz svých slov ukazuje další součástku z letadla. "Uvidíme co bude za rok, zda bude další letecký den," dodává.

"Nikomu v ulici se to nelíbí, ale nic s tím asi nenaděláme. Stížnosti nezabírají, každý to zlehčuje a takové nehody se prý občas stávají. Další taková prý už nebude. V den nehody mi také padaly na zahradu součástky z letadla. Při představě, že by tu byla vnoučata, mě polil pot hrůzou," přidává se další ze sousedů z ulice K letišti.

Letecký den v Chebu ukončila havárie letounu Hawker Hurricane, pilot zahynul

Nehody při leteckých dnech či různých přehlídkách nebývají časté, přesto se občas stávají. V některých případech i s tragickými následky. V roce 2018 spadla replika historického letadla při leteckém dni na letišti u Strunkovic nad Blanicí na Prachaticku. Při havárii zahynul dvaasedmdesátiletý pilot. V červnu 2016 se na nymburském letišti při leteckém dni zřítilo ultralehké letadlo, oba členové posádky zahynuli. O měsíc později havaroval na letišti v Plasích na Plzeňsku větroň, který se účastnil sletu historických kluzáků. Pilot vyvázl jen se zraněním nohy. Závody letecké akrobacie v Kroměříži se v červenci 2014 staly osudnými pilotovi malého letadla, které po pádu začalo hořet. V červnu 2006 se na European veteran show v Hradci Králové zřítil historický dvouplošník Tiger Month, nikdo nebyl zraněn. Bez následků se v září 2005 obešla také havárie čtyřmetrového bezpilotního letounu Sojka, který se účastnil přehlídky Dny NATO v Mošnově.

Hawker Hurricane Mk.IV. se ve službách Royal Air Force poprvé objevil v roce 1937 a od začátku světové války létal v osmnácti letkách. Slavným se stal díky své roli v bitvě o Británii, nicméně Hurricane pokračoval ve své službě téměř v každé bitvě během druhé světové války. Do Chebu přiletěl poslední letuschopný stroj ve verzi Mk.IV na světě, který dal vzpomenout na československé piloty v RAF. Britská stíhačka patřila pražskému Leteckému muzeu Točná, na jehož webu se uvádí, že v současné době je z původně vyrobených 14 583 kusů letadla Hawker Hurricane letuschopných méně než 15 letounů a jeden poslední ve verzi Mk.IV. Letoun, respektive celé muzeum vlastní majitel portálu Seznam.cz Ivo Lukačovič, který je fanouškem letectví a držitelem pilotního průkazu. K události se po nehodě vyjádřil na twitteru. "To letadlo žilo a přinášelo nám tolik radosti. A Petr žil a všechno bylo fajn. A proč odcházejí zrovna tihle správní chlapi?" napsal.