Létající naděl je letitou tradicí, a ne jinak tomu bylo i letos. Premiérové ale bylo vystoupení mladé sopranistky Anny Gálisové z Chodové Plané, která na úvod zazpívala píseň osobně nazvanou Ledová, na motivy písně The walking in the air. Na pódiu v úvodu vystoupil starosta Lázní Jindřich Zíval, který přítomné přivítal a popřál klidný advent. Celou řadu vánočních písní zazpíval dětský pěvecký sbor místní základní školy.