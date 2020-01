Některým vůbec nevadí, že se Letící dívka, Panna na špízu nebo Napíchnutá, jak památníku mnozí občané říkali, vrátí. Jiní jej považují za obludnost. Dříve stával u kruhového objezdu u Cup Vitalu, kde je nyní sousoší monarchů.

„Socha má svou uměleckou váhu a nechtěli jsme, aby skončila někde na smetišti dějin,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

Pomník neskončil ve sběru, byl deponován a čekal na svou chvíli. Podle starosty se na něj lidé hodně ptali, a tak město vytipovalo několik lokalit, kam Letící dívku umístit. „Rada města rozhodla, že bude v průběhu letošního roku umístěna v Lesní ulici za Městským muzeem Mariánské Lázně,“ upřesnil starosta. Budou tam i informace o soše, ale také o místu, kde stávala. Letící dívka se už ale nebude vznášet osm metrů ve vzduchu, přistane na vybetonovaný plácek. Navíc budou chybět politické texty, které tam původně byly.

Někteří lidé si ale myslí, že socha je obludnost, a navíc nemá vlastně s Mariánskými Lázněmi nic společného. „Mariánky neosvobodila Rudá armáda, ale Američané,“ řekl Vladimír z Mariánských Lázní. „Nevidím tak důvod, proč by se měl památník věnovaný Rudé armádě vrátit.“

Jiní si myslí opak a někteří lidé míní, že by zvolené místo mělo být jinde. „Pro mě to byla socha svobody,“ připojila Jiřina. „Líbila se mi a vůbec mi nevadí, že lázně osvobodila americká armáda. Byl to symbol osvobození a vůbec ukončení války, na kterém se ruská armáda podílela. Tato socha do Mariánských Lázní patří,“ tvrdí žena.