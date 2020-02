Shodli se na tom včera představitelé dotčených orgánů, jako jsou krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš, ředitelka odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Martina Prokopová, mluvčí záchranné služby Radek Hes i provozní ředitel letiště Václav Černý. Všichni se totiž právě včera sešli na letišti, aby tam společně prověřili koordinaci postupu v případě, že by na letišti přistál pasažér s koronavirem.

„Na letišti už máme k dispozici také speciální místnost, do níž by byli umístěni lidé s podezřením na koronavirus. Dříve sloužila pro účely posádky,“ uvedl provozní ředitel Černý.

Poznamenal, že místnost je zařízena na čekání v délce třiceti minut, pak by si pacienta měli převzít záchranáři. Ti nemají na letišti svou stálou služebnu, nepřetržitou pohotovost tam drží hasiči a policisté. „Tato místnost je například srovnatelná s úrovní na letišti v Brně či Ostravě,“ doplnil Černý.

Ředitelka odboru protiepidemického Prokopová poznamenala, že do pátku bylo v České republice vyšetřeno pětasedmdesát lidí s podezřením na toto infekční onemocnění. „U žádnéhoz nich se ale nákaza nepotvrdila,“ zdůraznila. A vysvětlila postup, který by následoval při záchytu podezřelého s koronavirem na karlovarském letišti po jeho umístění do speciální místnosti. „Udělali bychom vyšetření, cestující by byl převezen na infekční oddělení v nejbližší, tedy karlovarské nemocnici, a začali bychom zjišťovat, s kým přišel do kontaktu. Pochopitelně bychom odebírali i vzorky, které testuje Státní zdravotní ústav v Praze. Tam bychom je převezli naším vozem. Do šesti hodin by pak byly známy výsledky,“ uvedla Prokopová s tím, že pokud by podezření vzniklo už na palubě, má posádka pokyn přistát v Praze. „Pokud by se potvrzení potvrdilo, muselo by se následně celé letiště vydezinfikovat, na což by byly použity přípravky účinné proti virům,“ dodala ředitelka.

„Pro takové případy máme jasné metodické postupy. V případě koronaviru bychom použili vybavení druhého a třetího stupně, která jsou k dispozici v našich záchranných vozidlech. Všechny posádky jsou na takové případy proškolené a vybavené,“ řekl Radek Hes.