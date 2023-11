Létat se bude jednou týdně v úterý, a to od května 2024 do října téhož roku. Bude se jednat o pravidelnou linku, tudíž letenky oběma směry budou online volně v prodeji. Cena letenek bude dynamická, a to podle poptávky s předpokládanou cenou zpáteční letenky ve výši zhruba 390 amerických dolarů, v přepočtu necelých devět tisíc korun dle aktuálního kurzu. Cena letenky bude zahrnovat odbavené zavazadlo do 20 kilogramů a příruční zavazadlo do osmi kilogramů. V současné chvíli probíhají ještě jednání ohledně dopravce a přesného typu letadla.

„Overseas Travel věří, že si tato linka rychle najde své klienty jak v Izraeli, tak v karlovarském regionu. Přímý let umožní, aby se izraelští turisté dostali napřímo do překrásného UNESCO lázeňského trojúhelníku a zvýší to jejich cestovní komfort. Pro české turisty a businessmany tato linka rozšíří škálu možností, jak se mezi oběma zeměmi letecky pohybovat,” říká Pini Kariner, CEO Overseas Travel.

Tel AvivZdroj: Karlovarské letiště

Hejtman Petr Kulhánek (STAN) dodal, že ho těší, že po několikaleté pauze začne z karlovarského letiště opět létat pravidelná linka. "Pro kraj je to skvělá zpráva a pevně věřím, že se tím pro nás zvýší objem incomingového turismu. Za kraj jsme si vědomi, že společnost Overseas Travel nese veškeré obchodní riziko profitability linky a jsme proto připraveni přispět na zaváděcí náklady," uvedl hejtman.

Alice Justina Undus, jednatelka Letiště Karlovy Vary zdůraznila, že se velmi těší na zvýšený provoz v příštím roce. "Společně s linkou do Tel Avivu a chartery budeme v letní sezoně odbavovat 11 letů týdně," dodala. V letní sezoně 2023 se z karlovarského letiště létalo jedenkrát týdně do bulharské Varny, do turecké Antalye a na Krétu do Heraklionu.