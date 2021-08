Letní městské slavnosti v Mariánských Lázních: Argema na kolonádě, podívejte se

Lázně žijí! To byl titul letních městských slavností v Mariánských Lázních. Návštěvníci si mohli užít jarmarku, a hlavně hudebního a pěveckého vystoupení celé řady umělců. Vystoupila dechová kapela Daliborka, country Bourbongrass, Stan and Tony revival, The People a vyvrcholením hudebního vystoupení byla Argema, která má název podle největšího afrického motýla Argema mittrai.

Letní městské slavnosti v Mariánských Lázních: Argema na kolonádě, podívejte se | Foto: Martin Silovský