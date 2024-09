Podle místostarosty Samuela Zabolotného současný stav lanovky již není vyhovující, a to jak technicky, tak ekonomicky. Přesto je lanovka stále funkční. Srpnová závada, způsobená povoleným ventilem napínání lana, se obešla bez zranění.

„Vedení města od minulého roku ve spolupráci s provozovatelem skiareálu připravuje projekt na novou kabinovou lanovku. V současné chvíli je již vše vyprojektováno a probíhá vyjadřování od drážního úřadu a dalších dotčených subjektů,“ doplnil Samuel Zabolotný.

Nová kabinová lanovka by zvýšila kapacitu o 260 % a snížila energetickou náročnost. Měla by být bezbariérová a zahrnutá do městského dopravního systému.

Náklady na demolici staré a výstavbu nové lanovky se odhadují na 150 milionů korun. Město plánuje získat podporu z IROP po získání stavebního povolení.

Nová lanovka by mohla nahradit trolejbusy jezdící na Krakonoš a cestující v rámci městské hromadné dopravy by nemuseli platit další jízdné.