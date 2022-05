Aktuálně byly dokončeny práce na novém basketbalovém hřišti. Nový povrch už zbývá doplnit o nalajnování. Následně už bude staveniště předáno městu k užívání. „Basketbalové hřiště, které bylo vymístěno z vnitřního areálu atletického stadionu bylo zhotoveno za tři miliony korun a v příštím týdnu by toto hřiště mělo začít sloužit veřejnosti,“ pokračuje.

Další investice zajistí vznik dvou beach volejbalových hřišť. Zatím se projednává ideální postup realizace. Na území jednoho hřiště totiž vznikne deponie pro realizaci stavby skateparku. „Ještě v tomto roce plánujeme realizaci beach volejbalových hřišť, které by měly být zhruba za dva miliony korun, ale časový rámec ještě není úplně jednoznačný, protože se průběh realizace bude odvíjet od stavebních prací a koordinace se stavbou skateparku. Na to vše budeme muset brát zřetel,“ uvádí Hrubý.

Lanové centrum také prochází důležitými obměnami. „Zčásti jsme zrealizovali výměnu dožilých částí v lanovém centru, a to konkrétně „Lanáček“ pro nejmenší děti, který je už hotový a v krátké době chceme udělat i novou megahoupačku. Když vše dobře dopadne, tak toto celé by mělo být hotové do konce května tohoto roku za cenu 4,3 milionů korun,“ popisuje.

Zlatá dráha se také dočká dlouho čekávaných oprav přímo v areálu. „Podle darovací smlouvy, kterou město uzavřelo s SKP Union Cheb na zmiňované území, tak ještě zrealizujeme především sektory na technické disciplíny, jako je výška, tyčka, ale také i vrhačské disciplíny tak, aby vše bylo připraveno na Mistrovství České republiky v družstvech, které se bude v Chebu konat 4. září 2022,“ uzavírá.