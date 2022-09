Taormina v Mariánských Lázních by měla sloužit rodinám s dětmi

Vznikl oficiální bankovní účet, na který dárci začali postupně různí dárci posílat finanční prostředky. „Díky tomu jsem mohl sehnat novou vojenskou sprchu, nový brutar, kotlík včetně držáku na vaření nad ohněm a mnoho dalšího vybavení pro zabezpečení chodu tohoto nádherného místa,“ uvádí.

Tomáš Richter - hlavní iniciátor akce „Natři to Pístovu 2“Zdroj: Deník/Kateřina ButakiZachránci tak zabezpečili místo a zajistili nutné věci pro samotné fungování tábora, aby se už podobná záležitost neopakovala. „Díky velké solidaritě lidí se i tato klíčová věc podařila a tábor mohl na začátku prázdnin přivítat malé táborníky. Tím však moje práce neskončila a já se rozhodl pozvolna pokračovat,“ informuje.

Po čtyřech letech vznikla zcela spontánní akce „Natři to Pístovu“. Cílem této akce bylo obnovit nátěr na srubech. „Myšlenkou této akce bylo, že každý, kdo by se chtěl zapojit, může buď přinést plechovku lazury odstínu palisandr tmavý na sběrné místo, nebo může přijít sám kyblíkem a štětcem na tábor a fyzicky se zapojit. Tak jsme na podzim 2019 začali s prvním nátěrem. Bohužel ani přízeň počasí nám nepomohla nátěr dokončit. Rozhodl jsem se proto na jaře 2020 s natíráním pokračovat a nyní už za pomoci techniky. O pomoc jsem tehdy požádal Sbor dobrovolných hasičů Velká Hleďsebe a ti mi pomohli tento projekt zrealizovat. I když díky této pomoci se první nátěr na srubech podařilo dokončit, věděl jsem, že by si dřevo staré desítky let zasloužilo ještě druhý,“ říká Richter.

Nyní se lidé mohou po dvou letech podílet na druhém nátěru v rámci druhé spontánní akce „Natři to Pístovu 2“. Tato akce se uskuteční dne 23. září v odpoledních hodinách. „Po předchozích zkušenostech chci udělat pouze sběrná místa na výběr potřebné lazury ve zmíněném odstínu tmavý palisandr. S následnou aplikací mi znovu pomohou místní dobrovolní hasiči a další dobrovolníci. Jako v předchozích letech jsem měl sběrné místo na parkovišti u Penny marketu v Úšovicích, v Tepelské 790/18 v Mariánských Lázních. Tam budeme od 16 do 17.20 hodin a následně se přesuneme ke kašně před hotelem Sládek v Chodové Plané, který je na adrese Pivovarská 107, Chodová Planá. Tam budeme od 17.40 do 18.30 hodin. Všem, kdo se rozhodnou tuto úžasnou akci podpořit, předem děkuji. Dřív měli lidé obavu, aby tato akce nebyla zneužita k obohacení jiných. K výzvě tehdy byla přiložena moje fotografie, a lidé chodili s novinovým článkem, kde byla moje fotografie pro kontrolu, aby to nepředali někomu jinému, kdo by se chtěl na této akci přiživit,“ uzavírá Tomáš Richter.