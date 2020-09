Mezi devíti návrhy je například mini zoo, prostorový obraz přímo na ploše náměstí nebo pláž v centru města u Lobezského potoka.

„Návrhy byly na příslušných odborech Městského úřadu Sokolov posouzeny podle proveditelnosti projektu, jeho finanční náročnosti a dalších kritérií. Projekt Můj nápad pro Sokolov by měl sloužit k realizaci konkrétního nápadu, který bude sloužit občanům města, případně návštěvníkům, a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru,“ říká mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

Vedení města Sokolov může trpět určitou provozní slepotou a nové, neotřelé nápady občanů by mu mohly pomoci. To je jeden z důvodů, proč Sokolov zapojil své občany do plánování rozpočtu.

K využití je částka ve výši milionu korun, která poslouží na realizaci dvou projektů. Částka zahrnuje náklady na realizaci a nezbytné náklady na související projektovou, případně jinou dokumentaci.

„Participativní rozpočet by se mohl stát úspěšným nástrojem komunikace mezi radnicí a občany,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Letos dorazily návrhy jako pláž na Lobáku – místo pro setkávání, hravá cesta pro děti, discgolfové hřiště, sokolovský zvěrokruh, vodní hřiště, 3D kresba na budovu města, mini zoo, uvedení konkrétního pozemku do původního stavu z šedesátých let minulého století či velkoformátové graffiti s 3D efektem.

U posledně jmenovaného předkladatel navrhuje plochu náměstí Budovatelů. Jde o výzdobu pomocí trvalého nástřiku v graffiti stylu. Na náměstí je prý ideální plocha pro velkoformátový obraz s prostorovým efektem. Například kaňonu, dolu s permoníky nebo mostu přes propast. Na větší ploše budov lze pomocí vysokozdvižné plošiny udělat výzdobu i tematickou, velkého sokola, rostliny, historický obraz Sokolova nebo futuristickou vizi.