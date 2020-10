Cestovní ruch v Karlovarském kraji dostává další těžkou ránu. Tvoří ho nejen velké a menší hotely a lázeňské domy, alev posledních letech také jednotlivé byty, které jejich majitelé pronajímají turistům jako apartmány. Někteří jsou na tom kvůli koronavirové pandemii tak špatně, že zvažují prodej bytů a změnu oboru svého podnikání.

„Postupem let jsme pořídili tři apartmány v lázeňském centru Karlových Varů, které jsme kompletně nákladně zrekonstruovali. Jejich pronájem se stal v poslední době jediným zdrojem mého příjmu, podnikání věnuji veškerý svůj volný čas. Kdo si myslí, že pronajímat byt je jednoduché, že to jsou snadno vydělané peníze, tak se mýlí. Musíte komunikovat nejen s klienty i rezervačními agenturami, musíte ale pochopitelně byty uklízet a prát prádlo. V neposlední řadě strávíte hodně času čekáním na klienty, kteří řeknou, že přijedou v poledne, a dorazí až večer. Není to jednoduché,“ říká Martina z Karlových Varů.

Na jaře přišla kvůli covidu o všechny klienty. O prázdninách, které jsou pro její podnikání stěžejní, si příliš nepolepšila. „Přijeli jen Češi, ale ti byli jen polovinu července a v srpnu už jen pár dnů. Teď už nevolá ani nejezdí nikdo. Příjmy tak klesly na naprostou nulu,“ stýská si karlovarská podnikatelka.

Ze začátku řešila propad tržeb úsporami. Ty se ale tenčily, až z nich nezůstalo vůbec nic. „Nezbylo mi než si na živobytí půjčit od hodných příbuzných. Nebýt jich, nevím, co bych dělala. Takto to ale nemůže jít do nekonečna. Přiznávám, že opravdu uvažuji o tom, že byty prodáme,“ konstatuje Martina. Byty si totiž pořídila pomocí hypoték a jen jejich splácení dělá třicet tisíc korun měsíčně. „Dalších dvacet tisíc korun jsou poplatky do fondu oprav či za energii, které také stále musíme hradit. Měsíčně je to tedy kolem padesáti tisíc,“ dodává Karlovaračka.

Lépe je na tom Jan Batík. I on pronajímá byt v centru Karlových Varů. „Naštěstí jde o byt v osobním vlastnictví, který nesplácíme. Měsíčně tak hradíme deset tisíc na poplatcích. Pokud bychom měli hypotéku, neutáhli bychom to a museli ho prodat,“ poznamenává.

Příjmy mu za letošní léto klesly na jednu pětinu. V současné době se najde podle něho jen tu a tam někdo, kdo přijede na jednu noc. „Volný byt nyní rekonstruujeme a doufáme, že se situace opět zvrátí,“ uzavírá podnikatel.