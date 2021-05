„Jsem rád, že alespoň na čerstvém vzduchu nemusím ten náhubek mít,“ řekl jeden z mariánskolázeňských občanů. „Jdu pouze s rodinou a k nikomu se nepřibližuji, když jdu do obchodu, nasadím si respirátor.“

To František Hrubeš z Mariánských Lázní šel po ulici sám, přesto roušku na obličeji měl. „Už ji mít nemusím?“ řekl na dotaz Deníku, proč si ji nesundá. „Přestal jsem sledovat televizi i číst noviny, takže to ani netuším. Ale víte co, já si ji raději nechám, nechce se mi ji pořád sundávat a nandávat. Ale už mi tedy může koukat nos, že jo?“

V pondělí 10. května mohly otevřít i zbývající obchody. Přestože před většinou krámů v Mariánských Lázních se fronty netvořily, byly i výjimky. Například obchod s oblečením, který některé kousky zlevnil na pětadvacet korun. Právě tady některé zákaznice strávily ve frontách i hodinu. „Šla jsem náhodou kolem,“ smála se jedna z nakupujících. „A koukám, pěkný svetr a dobré kalhoty. Po tak dlouhé době, kdy byly obchody zavřené, se mi spousta oblečení roztrhala. Po internetu příliš nenakupuji, protože mi to prostě není. A neberte to za pětadvacet korun. Byla bych blázen, kdybych to tu nechala.“