Z analýzy ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že oproti říjnu 2021 ve čtvrtém kvartále roku 2022 stoupnou náklady u elektřiny o 86 % a u zemního plynu o 59 %. Někteří odborníci se však domnívají, že růst cen energií bude ještě výraznější. Předpokládá se, že zvýšení cen energií se nejvíce projeví v roce 2023, kdy se pravděpodobně účty za elektřinu a za plyn oproti roku 2021 až ztrojnásobí. Ke snížení cen by mělo dojít až v letech 2024 a 2025, neočekává se však, že by se měly ceny vrátit na úroveň z roku 2021.

„Bydlíme v domku, který je už padesát let starý, takže to nemáme tak úplně zateplené, uvidíme, jaká cifra bude na složence při vyúčtování. Budeme se snažit to všechno vydržet a přežít. Máme ale strach z toho, co přijde. Za tři roky mi bude devadesát let. Nerada bych se v této době ještě dožila toho, že budeme žít v naprosté nejistotě a nebudeme mít na chleba,“ uvedla Marie Frouzová z Chebu.

Podle starosty Chebu Antonína Jalovce ceny energií dodavatelé navyšují o desítky, někdy i o stovky procent. Na situaci tedy muselo reagovat i samotné město, protože i ono je zákazníkem. „Naštěstí mám alespoň částečně příznivé zprávy. Sice i město v příštím roce zaplatí za elektřinu podstatně více než v minulosti, ale podařilo se nám ji nakoupit poměrně výhodně,“ sděluje starosta s tím, že se ještě v roce 2021 platila v průměru za silovou elektřinu bez distribučních poplatků a bez DPH částka přibližně 1200 korun za jednu megawatthodinu. „V letošním roce už je to asi 3200 korun, ale i tak je to cena stále ještě příznivá,“ vysvětluje.

Město na příští rok nakoupilo silovou elektřinu v průměru za 5500 korun. „V současné době se ceny na burze pohybují někde kolem 8000 až 9000 korun za jednu megawatthodinu. Nárůst je to opravdu dramatický. Na příští rok má město elektřinu zajištěnou a v tuto chvíli máme také představu, jaký dopad to na rozpočet města bude mít,“ uvádí.

Cheb si kvůli navyšování poplatků ale za energie připlatí o pět až šest milionů více, proto chystá úsporná opatření. „Nejrychleji můžeme na tuto situaci zareagovat v oblasti osvětlení. V běhu je obrovský projekt na celkovou renovaci městského veřejného osvětlení. V příštích třech letech by tento projekt měl ušetřit městu až 60 procent elektrické energie, a tím miliony korun ročně. Stejně tak v průběhu prázdnin se skoro za jeden a půl milionu korun kompletně vymění osvětlení ve sportovní hale, které umožní nové možnosti jejího efektivnějšího využití a výrazně sníží spotřebu energie, a stejně tak by mělo dojít k výměně současného osvětlení v tělocvičně 5. základní školy, i to této příspěvkové organizaci částečně pomůže, bude to navíc spojeno i s úsporou tepla,“ říká Jalovec.

Lidé na Chebsku jsou vynalézaví a už nyní přemýšlejí, jak ušetřit ve svých domácnostech. „Nerad nechávám věci náhodě. S manželkou už nyní děláme opatření, která nám mohou významně pomoci. V domácnosti využíváme chytré osvětlení. Například světlo v bytě můžeme regulovat přes mobilní telefon. Večer nám stačí například jen z pěti procent. Regulujeme si to přes chytrou aplikaci, kdy můžeme zhasínat i na dálku. Dále používáme receptory. Na toaletě máme speciální čidlo, a to se samo zapíná i vypíná. Dříve jsme nepřemýšleli nad tím, že máme přes noc v nabíječce notebook nebo mobil, nyní si na to dáváme pozor,“ zdůrazňuje Jakub Dušek z Chebu.

I podnikatelé hledají způsoby, jak by mohli maximálně ušetřit. Někteří své provozy stěhují do ekonomičtěji výhodnějších prostor, proto nyní stoupá zájem o kanceláře a prostory s nízkou energetickou náročností. Mezi ně se může řadit nově postavený Podnikatelský inkubátor nacházející se v centru města Cheb. Ten podle jednatele společnosti EHC CZECH Petra Haaka může podnikatelům ušetřit desítky tišíc korun ročně. „Noví nájemníci budovy oceňují zateplení podle nejnovějších norem, prostory vybavené vzduchotechnikou s rekuperací s využitím odpadního tepla, ale také možnost vytápět třemi různými způsoby, a to vzduchotechnikou, klimatizací, nebo plynovým vytápěním. Cenu energií se podařilo až do roku 2025 zafixovat o 70 procent níže, než se pohybují aktuální tržní ceny. Nájemné se pohybuje již od 150 korun za m2, přičemž při rezervaci tří a více kanceláří mají nájemci po dobu roku o 50 procent nižší nájem. To vše pro klienty tvoří úsporný balíček, který v této turbulentní době velmi vítají,“ uvádí za Podnikatelský inkubátor v Chebu Kateřina Volena.

I přes veškeré avizované informace o tom, že školy budou šetřit na energiích, se na Chebsku aktuálně nepotvrzují žádné zprávy o tom, že by se nějaká úsporná opatření na školách chystala. Podle vedení chebských základních škol se nechystá ani žádná distanční výuka kvůli tomu, aby školy ušetřily. Někteří ředitelé škol se nechali dokonce slyšet, že po situaci s covidem si nemohou rozhodně dovolit další čas, kdy by se žáci měli učit z domova.