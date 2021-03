I když se policisté ve spolupráci s vojáky, vojenskou policií i celníky snaží hlídat lidi, aby dodržovali nařízení kvůli koronaviru, ne vždy jim na to síly stačí.

Mnoho obyvatel Karlovarského kraje nadále vyráží na procházky do přírody bez povinné ochrany úst, shromažďují se, o čemž svědčí i nedělní situace z karlovarského volnočasového areálu Meandr. Bylo tam v neděli kolem 16. hodiny poměrně rušno a návštěvníci vytvářeli i početné skupiny, aniž by měli respirátory. podobné to bylo i na jiných místech kraje. Policisté tak za uplynulý víkend na území Karlovarského kraje udělili 314 pokut. "Ve spolupráci s dalšími složkami provedli téměř 10 000 kontrol všech platných opatření, při nichž zjistili 769 porušení," informovala v pondělí mluvčí policie Kateřina Krejčí.