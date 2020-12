I letos na podzim přistoupilo město Cheb k prořezávkám starých a nemocných stromů například i v průmyslovém parku. Stromy pak nahradily nově zasazené. Všechny stromy nechává Cheb pravidelně kontrolovat dendrology, kteří kácení posuzují.

„Už mnohokrát se stalo, že město pokácelo strom, který bych chtěla, aby zůstal, takže se mi to nelíbilo,“ sdělila seniorka Marie Sedláčková z Chebu. „Některé stromy kácelo město i na chebském sídlišti Skalka. Já si vždycky říkám, že ty stromy tady přece byly tolik let, tak jak by mohly být napadené, ale dřevorubci mě vždy ujišťovali v tom, že jsou stromy poškozené. I tak mi je ale takového stromu líto. Zvlášť když byl před mým domem,“ poznamenala seniorka.

Stížnosti na kácení stromů ve městě se na chebské radnici setkávají pravidelně.

„Všeobecná nevole občanů ohledně kácení stromů je v Chebu často diskutovaným tématem. Příslušní pracovníci odborů musejí odpovídat například na dotazy: Proč kácíte, když je ten strom hezký? Neumíte nic jiného, než ničit přírodu! Kdybyste aspoň za každý pokácený strom vysadili jiný! A podobně,“ sdělila tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková. „Kácení má ale svá jasná pravidla a navíc bude pokračovat i v nadcházejícím roce. Žádný strom na pozemcích města není pokácen bezdůvodně. Ale co je podstatnější a to už mnohý občan nevidí a vlastně ani nevnímá, je výsadba nových stromů a dřevin,“ poznamenala mluvčí.

Jenom v průběhu podzimních měsíců se uskutečnila obměna suchých a silně poškozených stromů v areálu průmyslového parku. Vysazeny byly různé odrůdy javorů, které jsou vhodné právě do takto exponovaných lokalit.

„Nákup stromů a s tím spojené práce vyšly městskou kasu na téměř 300 tisíc korun. Další lokality pyšnící se novou výsadbou jsou Riegrovy sady, parčík na Zlatém vrchu, ulice Brandlova, a Truhlářská. Nové stromy jsme zasadili také ve vnitrobloku na Kasárním náměstí, v aleji Háje – Podhrad anebo také kolem hotelu Stein nad přehradou Skalka. Celkem jsme na těchto všech lokalitách vysadili zhruba 100 stromů za celkem 1,1 milionu korun a ve výsadbě budeme pokračovat v dalším roce,“ dodala Liptáková.

Odbor správy majetku během letošního roku zpracoval další projekty na revitalizaci různých lokalit, především na sídlišti Skalka, tam výsadbu slibuje město už druhým rokem.

Je třeba také zmínit, že finanční prostředky nejsou nutné jen na výsadbu samotnou, ale především na následnou péči o stromy, odborné arboristické, zahradnické práce a zálivku. Bez nadsázky lze říci, že se jedná o statisícové částky, se kterými je nutno v rozpočtu počítat. O to více je pak smutné množství vandalských činů, zničené dřevěné opory, zlámané stromky, odcizené nebo zničené závlahové vaky. A je toho mnohem více.