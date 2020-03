Chtějí je tak podpořit a dát jim najevo, že si jejich práce nesmírně váží. Na centrálním parkovišti v nemocnici se objevil i zhruba patnáctimetrový transparent s nápisem Fandíme našim zdravotníkům!

„Nikdo nedokáže odhadnout, jaký bude další průběh pandemie. Vlna solidarity je taková, že jsem nic podobného nezažila, a je to něco, co nás drží na nohou,“ říká Martina Kalendová, náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Sokolov a zároveň vrchní sestra zdejšího oddělení ARO.

„Vrchní sestra MOJip – Taťána Fousová minulý týden nespala tři noci , a to má malou holčičku. Smysl pro povinnost, poslání našeho povolání a zodpovědnost za životy druhých jí nedovolily jít domů. Jsem ráda, že mám okolo sebe takové lidi. To vzájemné spojení nás drží nad vodou a společně to zvládneme!“ doplnila.

Pomoc ocenil i ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

„Naši zdravotníci nyní slouží směny na provizorní infekční ambulanci i v záchytném triážovém stanu. Nasazují síly i při jiné práci, v jiných oblastech. Posilují týmy úklidu. Lidé si navzájem pomáhají, šijí roušky, připravují pohoštění pro druhé. Sám jsem překvapen, jak silný je náš kolektiv a táhneme za jeden provaz. Za to všem děkuji!“ uvedl ředitel.

Nemocnice se snaží intuitivně předcházet rozhodnutím vlády a své zdravotníky chránit. Vznikl zde i krizový tým, kde společně s vedením sedí klíčoví zaměstnanci zařízení. Informují ostatní o tom, jak se chovat v této složité době, tlumočí důležité informace a pravidla z ministerstev, krajských úřadů, hygienické stanice, jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, připravují důležité postupy a opatření.

Stále platí to nejdůležitější pravidlo, že všichni ti, kteří mají podezření, že onemocněli koronavirem COVID-19, by měli zůstat doma a vyšetření řešit telefonicky s krajskou hygienickou stanicí prostřednictvím telefonních linek IZS či svým praktickým lékařem. „V Nemocnici Sokolov testy na COVID – 19 neprovádíme, k tomuto vyšetření nemáme oprávnění,“ upozorňuje Singerová.

Nemocnice zavedla řadu klíčových preventivních opatření - pro dotazy pacientů je zřízená telefonická infolinka: 734 437 866. Zde proškolení zdravotníci odpovídají pacientům na jejich dotazy na téma: koronavirus a aktuální provoz jednotlivých ambulancí. Samozřejmě platí zákaz návštěv, výjimku, například u umírajících pacientů, může udělit pouze lékařský ředitel nemocnice.