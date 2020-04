Lidé v celé České republice mají povinnost, pokud se pohybují mimo domov, chránit si obličej rouškou.

NOSIT ROUŠKU mimo domov v blízkosti lidí je povinnost. | Foto: Deník / Redakce

Je to vládní nařízení, za jehož porušení hrozí pokuta až do výše 20 tisíc korun. Hlavu si s tímto nařízením nelámalo několik lidí v Chebu. Strážníci je na prohřešek upozornili a případy se budou řešit ve správním řešení. „Městská policiev Chebu monitoruje nošení roušek po celý den na svých obchůzkách,“ sdělil chebský místostarosta Jiří Černý. „Už bohužel došlo k tomu, že deset lidí toto vládní nařízení porušilo a pohybovalo se na veřejném prostranství bez zakrytého obličeje a nosu,“ potvrdil místostarosta. Vedení tak apeluje na občany, aby roušky opravdu nosili. „Chápeme, že někteří neměli k rouškám přístup, protože jich je akutní nedostatek, ale nyní mohou využít zprovozněný rouškomat v centru města Chebu,“ připomněl Jiří Černý. Automat, kde si mohou lidé dvě roušky za 40 korun zakoupit, se nachází hned v přízemí obchodního domu Prior. „Peníze za roušky jdou do koruny lidem do chráněných dílen Joker, kde roušky už několik týdnů šijí, aby za ně mohli nakoupit další materiál,“ poznamenal místostarosta.