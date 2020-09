Lidé se totiž bojí, že Německo zapíše Česko do rizikových zemí s koronavirem, a budou tak muset mít negativní test. Zatím toto opatření platí jen pro lidi z Prahy.

„Nehodlám dávat tisíce korun za nějaké testy jen proto, abych mohla nakoupit deset kilometrů odtud. Nemám problém s rouškou, ty se v Německu nosily po celou dobu, ale mít negativní test,a ještě si ho platit, to už je věc jiná,“ uvedla Marie Sedláčková z Karlových Varů. „Nenechali jsme tak nic náhodě. Vyrážíme teď s manželem obden do Německa a nakupujeme ve velkém. Potraviny, které jdou zmrazit, dám do mrazáku, a budu tak alespoň mít z čeho brát. Potraviny jsou v Německu kvalitnější než u nás a nebudu utrácet za české šmejdy,“ dodala.

Lidé při nákupech mají problém i s parkováním. Před obchody není místo. „V Německu jsme byli nedávno, byla tam hlava na hlavě, lidé měli plné vozíky. A to se během všedního dne nestává. Bojím se, že budeme muset mít negativní test na koronavirus. Je velmi drahý, kde na něj mám vzít? Testy bych si musel nechat dělat každý týden,“ řekl František Čermák z Chebu.

Nejvíce lidé kupují v Německu trvanlivější potraviny.

„Nakupujeme do zásoby kečupy, salámy, šunky, zavařeniny, marmelády, ale i polévky v konzervě. Ty jsou totiž velmi kvalitní a poctivé a plné masa. A najedí se z nich i dva lidi,“ dodala Jana Křížová ze Sokolova.