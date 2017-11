Lidé se bojí, že jedinečný ostrov v Ohři bude zničený

Cheb - Vášnivou debatu mezi obyvateli rozpoutala možnost, že by se jediný chebský ostrov na řece Ohři otevřel pro veřejnost.

Jediný chebský ostrov u Amerického mostu.Foto: Deník / Buriánek Jan

Lidé si na chebské radnici stěžují, že by Cheb mohl přijít o jeden z hezkých koutů města a že by ho lidé poničili. Chebská radnice toto odmítá. Ostrov by se pro veřejnost otevíral jen někdy a vždy by byl pod kontrolou. „Občané města namítali, že město chce zničit tak krásné místo, a ještě zde chceme poničit zeleň,“ sdělila chebská místostarostka Gabriela Licková. „To je nesmysl, určitě nechceme ostrov poničit, jen chceme lidem právě nabídnout k dispozici nové odpočinkové zákoutí, kde by mohli relaxovat a odpočívat,“ vysvětlila Gabriela Licková.



Navíc ostrov by byl otevřený jen v některých dnech, a to jen přes den. Žádné stavby na tomto místě nevyrostou, nic se tam nebude předělávat, protože se jedná o záplavové území a nesmí se tam tak vytvářet trvalé překážky. „Povodí Ohře nám také nabídlo, že by v případě otevření ostrova čas od času připravilo pro obyvatele města prohlídku malé vodní elektrárny, která se nedaleko ostrova nachází. Navíc by v tomto místě mohly začít opět jezdit i lodě,“ podotkla Gabriela Licková.



Ještě před tím, než by se ostrov otevřel pro veřejnost chce město vyhodnotit, jestli se tam nachází cenné stromy. „Určitě bychom nechali udělat na ostrově dendrologický průzkum, který by nám jasně řekl, jak cenné stromy se tu nacházejí, abychom je měli zmapované,“ poznamenala místostarostka.



Na části ostrůvku, který je přístupný z Mlýnské ulice, by mohla vzniknout například pikniková loučka. „Lidé by sem mohli přijít s dekou a udělat si u vody piknik. Stačilo by odstranit náletovou vegetaci a udělat jednoduché úpravy. Přístupná v denní dobu by byla jen část ostrova blíže k Americkému mostu,“ dodal starosta Chebu Antonín Jalovec.