Slavné osobnosti zde totiž nebudou jen na obrazech, ale několik jich bude možné potkat v muzeu i osobně,“ sděluje za Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně Martina Malá s tím, že návštěvníci dozvědí, co si o léčebných procedurách myslel například Mark Twain, jak se líbily lázně Emě Destinnové nebo o čem si asi tak povídali dva panovníci Edward VII. a František Josef I. při svém slavném setkání.

Zahájení výstavy se koná v úterý 4. října v 18 hodin. „Na přípravě vernisáže se tentokrát nepodílejí jen zaměstnanci muzea, ale zároveň i členové Divadla lidové tvorby Mariánské Lázně, žáci Literárně dramatického oboru ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské Lázně a Kateřina Pavlovicová.

O vytvoření vystavených uměleckých děl bylo v osmdesátých letech požádáno téměř čtyřicet českých výtvarníků. „Že šlo o známé osobnosti i v oblasti umění dokazují jména jako Adolf Born, Theodor Pištěk, Vladimír Suchánek nebo Jiří Šalamoun. Každý z umělců zachytil slavné hosty svým typickým stylem a rozpoznatelným způsobem výtvarného vyjádření,“ pokračuje.

K vidění bude Velkovezír turecký přijíždějící do lázní, Friedrich Nietzsche užívající si lázeňské procedury, Richard Wagner popíjející z lázeňského pohárku a mnoho dalších. „Všechny portréty byly v září roku 1986 vystaveny v Mariánských Lázních v domě Chopin, poté přešly do sbírek muzea. My jsme se je nyní rozhodli, po více než třiceti letech, znovu ukázat veřejnosti,“ dodává správkyně sbírek muzea Marie Plešáková.

Výstavu bude možné navštívit do neděle 30. října. Další informace naleznou zájemci na stránkách: www.muzeum-ml.cz