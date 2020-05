Premiérový ročník projektu chebského participativního rozpočtu, který nese název Meganápady, se mezi lidmi ujal. Lidé poslali chebské radnici desítky návrhů na to, jak by se město mohlo zvelebit. Celkem 35 nápadů posoudily jednotlivé odbory. Z nich nakonec vzešlo 17, o kterých hlasovala široká veřejnost. Nejvíce si lidé přáli lískooříškový sad.

„Překvapilo nás, kolik lidí mělo o Meganápady zájem. Zároveň musím poděkovat všem pracovníkům úřadu, kteří se jejich propagaci usilovně věnovali,“ sdělil chebský starosta Antonín Jalovec.

Hlasování o nejlepší nápad se prostřednictvím internetu zúčastnilo celkem 1322 hlasujících.

„Nejvíce hlasů obdržel meganápad s názvem Oříšky. Jde vlastně o osázení svahů v parku u Medvědího příkopu keři lískových oříšků a vysazení stromů ořešáku královského. Zároveň se mají zhotovit a instalovat hnízdní budky pro veverky a zpěvné ptactvo. Chybět nebude ani informativní tabule v ulici Hradební,“ popsal starosta Antonín Jalovec.

V parku žije několik let populace veverek obecných. Podle veřejnosti přišly o své úkryty během budování krajinné výstavy v Chebu. Tehdy muselo být několik stromů vykáceno.

Jako druhý nápad se ujal plán na vybudování pláže nedaleko města Chebu v části Maškov.

„Pláž by měla vzniknout zhruba sedm minut od centra města Chebu. V tuto chvíli je tato část zarostlá ostružiním a dalšími křovinami,“ sdělil chebský místostarosta Jiří Černý. „Je tam velký rybník, kolem kterého jsou nyní odpadky, a je potřeba jeho okolí uklidit a vyčistit,“ poznamenal místostarosta. Jako třetí skončil projekt na kuličkovou dráhu. Měla by vzniknout v místě u dnešní Krajinky. Ale podle odboru města je toto místo nevhodné. Podle úředníků by bylo nejlepší vybudovat kuličkovou dráhu pro děti v prostoru Schillerových sadů. V tuto chvíli jednotlivé odbory prověří všechny varianty a navrhnou případné úpravy. S realizací některých nápadů by se mohlo začít ještě letos.

„Mám velkou radost, že obyvatelé Chebu se do Meganápadů zapojili a projevili zájem udělat ho hezčím. Snad tyto projekty vydrží na svém místě. Nápad s lískami se mi moc líbí,“ sdělil Vladimír Novotný z Chebu.