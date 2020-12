Lidé si nechávali domů vozit hamburgry, čínu, českou kuchyni anebo pizzu. Těchto jídel využili především ti, kdo byl zvyklý chodit do restaurace a doma například vůbec nevařil. Proto uzavření restaurací někteří hodně kritizovali. Jsou však tací, kteří si nechají jídla vozit i po otevření restaurací.

Zvýšený zájem o rozvoz jídel domů, zaznamenala bublavská restaurace U Pražáka. Jídlo si objednávají jak místní tak lidé ze sousedních Kraslic.

„Zákazníci tuto službu využívají. V době zavřených hospod to byl, spolu s výdejním okénkem, náš jediný zdroj příjmů,“ říká majitel restaurace Lukáš Dvořák.

Jeho restaurace se zaměřila zejména na českou kuchyni. Nabídku se snaží neustále měnit, aby nebyl na jídelním lístku pouze guláš nebo svíčková.

„V rozvozu jídel pokračujeme i nadále, lidé si zvykli. Výhodou pro ně je i fakt, že si v naší aplikaci kromě jídla mohou objednat i čas, ve který by chtěli jídlo dovézt. Je to pro ně pohodlnější i časově méně náročné, než kdyby si pro jídlo museli k nám,“ říká Dvořák.

Jídlo si restaurace rozváží vlastními silami. V Kraslicích či v Bublavě podobná služba na rozvoz jídel neexistuje a taxi jsou podle majitele pro ně drahé.

Platit mohou lidé hotově, kartou na mobilním terminálu a také jídelními kupóny čili stravenkami.

„Platba stravenkami je mezi lidmi hodně oblíbená,“ potvrzuje Dvořák.

Běžné hotové jídlo, které zde každý den nabízejí ze dvou variant, stojí kolem 90 korun. Za obal zaplatí zákazník pětikorunu a pokud chce jídlo dovézt, připlatí si dalších 25 korun. Možnost je, zvolit si objednávku z několika minutek.

„Byl jsem zvyklý si zajít normálně během pracovní doby na oběd, ale na jaře, jak bylo všechno zavřený, tak to byla katastrofa. Sice vydávali jídla přes okýnko, ale to mi bylo lidově řečeno trochu k ničemu, protože pracují ve stavebnictví a jsem pořád na cestě. Takže jsem si neměl jídlo, kde sníst v klidu,“ uvedl dělník Jiří Krutina z Karlových Varů.

„Oběd jsem tak jedl v autě na klíně, kolikrát mi omáčka vytekla ven, no byl to mazec. Proto jsem také několikrát využil i rozvážkových služeb některých podniků, které mi teplé jídlo zavezly až domů. Nevařím už několik let. Když přijdu z práce, jsem většinou unavený, a nemám čas ještě myslet na vaření. Dokud byly restaurace otevřený normálně, bral jsem si vždycky porci navíc i domů. Ale během pandemie, je tolik změn a takový chaos, že jsem rád, že dostanu aspoň jídlo přes okénko a domu si většinou jídlo objednával. Nejčastěji se jednalo o pizzu, kebab anebo i hamburgry. Vím, zdravé to není, ale něco člověk jíst musí. Za nejzdravější z těch dovážených jídel byl asi kebab. Protože jsem si ho dával s jogurtovou omáčkou a měl jsem tam vždy hodně zeleniny,“ poznamenal dělník.