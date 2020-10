„Do obchodního centra jsme občas v neděli zajeli. Spojili jsme nákup nějakých věcí na sebe třeba s obědem a posezením v kavárničkách. Dnes už raději nejdeme ani tam. Spíše volíme procházku do přírody,“ říká Radek Vejtonský z Karlových Varů.

Dalším, kdo dává přednost nákupu z pohodlí domova, je Jaroslav Sloboda z Kraslic. Vadí mu však na něm jedna věc. „Cokoliv sháním on-line nebo si třeba jen prohlížím, mi poté minimálně na několik dní zahltí reklamami webové prohlížeče. Pokud si tedy něco objednám například na motorku, musím počítat s tím, že mě poté budou společnosti bombardovat reklamou na stejný nebo podobný druh zboží. Je to otravné,“ říká.

Co je u Čechů žijících v příhraničí stále oblíbené, jsou nákupy v Německu. Míří tam zejména pro kvalitní potraviny či mnohem levnější drogerii. „Jednou týdně, většinou v sobotu, zajedu s vnukem nakoupit do sousedního Klingenthalu potraviny. Je to pět kilometrů, takže už to bereme jako normální nákup, ne jako cestování do Německa. Na nedělní nákupy tam však Češi mohou zapomenout. Němci striktně dodržují tento volný den, stejně jako svátky, a obchody jsou zavřené,“ říká Marie Kajabová z Kraslic.