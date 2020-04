Mimořádná doba přináší také mnoho otázek, které lidé nikdy neřešili. Mnoho z nich například netuší, jak zlikvidovat jednorázové roušky nebo osobní ochranné pomůcky.

A občané, kteří jsou v karanténě, nebo dokonce jsou nakaženi koronavirem, nemají ani ponětí, jak nakládat s odpady vznikajícími v domácnosti. „Doba, ve které se nyní nacházíme, si vyžádala nejrůznější opatření proti zamezení šíření nebezpečného koronaviru. Kromě toho, že nosíme ochranné pomůcky, dbáme na dodržování hygienických zásad, vyhýbáme se kontaktu s lidmi, nesmíme zapomínat ani na doporučení spojená s nakládáním s odpady. Věřím, že jsou naši občané dostatečně ohleduplní ke svému okolí a že se jimi budou poctivě řídit,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec. Lidé s prokázanou nákazou nebo lidé v karanténě by vůbec neměli odpad třídit. Veškerý odpad by měli vložit do plastového pytle, který poté zaváží a povrch pytle ošetří dezinfekcí. Jednorázové roušky v případě, že nejde o rizikové prostředí, mohou být vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá komunální odpad.