V Chebu k tomu měli vyhrazený prostor za chebskou nemocnicí. Kolem improvizované volební místnosti byl vytvořen policisty několika metrový bezpečný odstup. Volební místnost nese označení drive-in. Lidé tu volí z auta po tom, co se komisi, která je vybavena všemi ochrannými prvky, prokáží osobním dokladem a dokladem o tom, že je v karanténě. Drive-in vybudovala po celé České republice, včetně Chebu, armáda. Venkovní volební místnosti jsou otevřené od 7 do 15 hodin. Voliči, kteří nemůžou stanoviště využít, mohou požádat, aby je doma navštívila speciální volební komise.

Zdroj: Deník / Jan Buriánek

„Lidé musí prokázat, že jsou v karanténě potvrzením od lékaře nebo od hygieny a my máme samozřejmě k dispozici seznam, kde si to můžeme ověřit." sdělil předseda volební komise v chebském drive-in místě Petr Klíček. „Volič přijede autem, je ztotožněn členem volební komise, který je v ochranném obleku, prověříme, zda je člověk v karanténě. Jako předseda volební komise ho zaeviduji, vydám volební obálky, upozorníme voliče, že jsou dvě volební obálky, protože se volí do Senátu a do Karlovarského kraje. Vysvětlíme lidem, která obálka slouží ke kterým volbám a následně mohou lidé odvolit. Volební lístky vhodí do připravené urny, zbytek lístků, který nepotřebují, vyhodí do vedle stojícího odpadkového koše," poznamenal předseda volební komise.

Po odvolení a po kontaktu s občanským průkazem si vždy člen volební komise musí vydezinfikovat ruce.

Během dopoledne dorazily k volební urně jednotky lidí.

„Jsem v karanténě, protože jsem navštívila svého příbuzného, který Covid-19 měl," sdělila volička, která si nepřála být jmenována. „Jsem ráda, že se způsob, jak můžu odvolit našel, protože jsem volila každé volby a bála jsem se, že je budu muset letos vynechat. Letos bylo opravdu těžké se rozhodnout, ale nakonec jsem zvolila ten způsob, že jsem zakroužkovala ty, o kterých si myslím, že by snad mohli něco změnit. Ve finále, si to ti nahoře stejně udělají podle sebe. Ale já mám dobrý pocit, že jsem pro to něco udělala," poznamenala volička.