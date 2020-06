Chebský komín v centru města zdobí celkem čtyři čápata a stala se velkou atrakcí. Postupně už začínají trénovat křídla a protahovat je.

Lidé v Chebu mají radost, protože v loňském roce bohužel samička žádné mladé z vajec nevyseděla. „Dívám se na ně každý den, je to nádhera. A když mladí zkoušejí roztahovat křídla, je to naprosto úžasné,“ sdělila Eva Krátká z Chebu. „Mám radost, že se jim povedlo nakonec mláďata na svět přivést, protože vloni měli velkou smůlu,“ poznamenala pozorovatelka. Čápi se do Chebu vracejí pravidelně už několik let. Podle odborníků za to může poměrně pestrá potravinová skladba, kterou tu mají k dispozici. Nejvíce čápů hnízdí v rybničnatých a mokřadních oblastech, kde je dostatek obojživelníků, ryb a velikého hmyzu. Čápi z měst létají za potravou do okolí na vzdálenost i několika kilometrů. Chebští čápi neodlétají nikam daleko do tropů, ale pouze do jižní oblasti Německa. Proto každý rok přilétají poměrně brzy.