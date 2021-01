V plánu má knihovna a město uspořádat i vzpomínkovou akci pro veřejnost. Uskuteční se, až okolnosti umožní její přípravu a vlastní realizaci. Marie Mudrová, která zemřela 12. ledna, pracovala v chebské knihovně, kde pomáhala s organizací oblíbených zájezdů po stopách literátů a dalších významných osobností, památkách a jinak zajímavých místech. Práce v knihovně a v komunální politice byla pro Marii Mudrovou vším.

„Nesledovala čas, kdy by mohla myslet také na svůj odpočinek, a i ve vyšším věku se pouštěla do nesmírné práce navíc,“ řekla ředitelka Městské knihovny v Chebu Martina Kuželová. Marie Mudrová v roce 2002 iniciovala v knihovně vznik Zvukové knihovny pro nevidomé a roku 2012 odstartovala a do roku 2014 vedla Virtuální univerzitu třetího věku. Byla také dlouholetou členkou krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku Karlovarského kraje. Její nadšení, znalost a dovednosti z ní učinily nepostradatelnou součást a velmi vážnou členku této komise. Zastupovala také Svaz Knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Angažovala se také v komunální politice.