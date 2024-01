Absolutně nepromyšlený jízdní řád nadělal školákům, ale i pracujícím lidem z takzvaného jihovýchodního bloku Karlovarského kraje, jak je nazývána oblast Toužimska odborníky na veřejnou dopravu, velké problémy se včasným příchodem do školy, nebo na pracoviště, tedy pokud se do linkového autobusu vůbec dostali. To se ale nyní mění. A lidé z Toužimi se opět dostanou přímým autobusovým spojem do Karlových Varů.