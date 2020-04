Ekologičtější a možná i levnější teplo získají do konce roku 2023 obyvatelé Františkových Lázní. Městu se totiž podařilo získat dotaci na ekologizaci centrálního zdroje vytápění, který vlastní město ze 100 procent. Františkovy Lázně se tak zařadily mezi šestatřicet dalších úspěšných uchazečů o dotaci z České republiky. Navíc se jednalo o jediný obecní projekt mezi soukromými firmami.

„Je to pro nás opravdu úspěch a zároveň jistota. Na konci roku 2016 jsme společnosti KG Energo, s. r. o., oznámili, že s nimi nebudeme nájemní vztah prodlužovat a ani výtopnu nehodláme nově pronajímat. Tím jsme dali jednoznačně najevo, že se po uplynutí doby nájemního vztahu chceme ujmout opět výroby a dodávky tepla v našem městě,“ potvrdil starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Dotace získaná ze Státního fondu životního prostředí je ve výši 60 procent, což je maximální výše podpory pro ekologizační projekty tohoto typu. Celková cena přestavby tepelného zdroje se předpokládá ve výši 83 milionů korun včetně DPH a měla by zdroj zbavit více než 90 procent emisních zplodin. „Získat tuto dotaci opravdu nebylo jednoduché. Téměř 25 procent bodů, které bylo možné dostat při hodnocení, se týkalo lokality a jejího znečištění. V tom naše lázeňské město nemohlo konkurovat místům, jako je třeba Ostrava či Most. Bylo tedy jasné, že náš projekt musí být bezchybný a musí získat maximální podporu hodnotitelů za zpracování. Rád bych poděkoval všem odborníkům i projektové manažerce, kteří se podíleli na projektovém záměru i studii. Jejich přičiněním vznikl projekt zaručující ekologizaci našeho centrálního tepelného zdroje a bezproblémové splnění zpřísněných emisních norem po roce 2025,“ vysvětlil starosta města.

Projekt díky dotačním prostředkům zajistí nejen udržitelnou cenu tepelné energie, ale i bezpečnou dodávku tepla pro obyvatele i podnikatele města po dobu dalších minimálně 25 let. Obyvatele lázní tato zpráva potěšila. „Mám radost, že se městu podařilo dotaci získat a že bude výtopna ekologičtější. Myslím, že k lázním jako takovým tento projekt patří, protože kde jinde by se mělo v takovém měřítku myslet na ekologii,“ poznamenal Jiří Čermák z Františkových Lázní.