Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval ke konci dubna 2020 celkem 8 591 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji tak dosáhl 4,26 procenta, přičemž na volné pracovní místo připadalo 1,54 uchazeče.

V Chebu vyrostla nová hala průmyslového parku. | Foto: Foto: Panattoni Cheb

Největší nezaměstnanost je tradičně v Sokolově a v Chebu. To by se ale mohlo brzy změnit. V Chebu se totiž otevře v průmyslovém parku nové distribuční centrum. Tam mohou najít práci lidé, kteří po koronavirové krizi marně shánějí zaměstnání. Celkem by tam mohlo být až 150 míst.