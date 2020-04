„Hrozně mi vadí, že teď nemůžu přes hranice do Německa nakupovat své oblíbené výrobky,“ sdělila Alice Moudrá z Karlových Varů. „Například německá a česká šunka jsou nebe a dudy. Německá měla 99 procent masa a vyšla mě na 30 korun za 200 gramů, českou jsem nedávno koupila 100gramovou za 35 korun, a ještě k tomu byla plná vody,“ sdělila respondentka.

Navíc si čeští zákazníci stěžují, že české uzeniny nevydrží zdaleka tak dlouho jako ty německé. „Šunku z Německa jsem měla otevřenou asi dva dny. Nic jí nebylo, normálně jsme ji dojedli. Uzeninu, kterou jsem koupila u nás, jsem mohla večer vyhodit, už byla cítit po zkaženém mase. A to nemluvím o tom, jak mi chybí německé jogurty, másla, sýry a zavařeniny,“ posteskla si Alena Čermáková z Chebu. Lidem nevadí jen kvalita potravin, ale chybí jim i drogistické zboží, které v Německu hojně nakupovali. „Srovnávat českou a německou drogerii je něco příšerného. Když si koupím německý dezinfekční gel na záchod, je to poměrně hustá kapalina, která přilne k okraji mísy a i po několika spláchnutích zůstává vidět. Český gel steče po míse rovnou do vody a není po něm ani památky,“ poznamenala Marie Berkovcová z Karlových Varů.