O třicet jedna lidí více během prvních šesti měsíců než za srovnatelné období před třemi se lety se obrátilo o pomoc na Armádu spásy v Karlových Varech v rámci takzvaných nízkoprahových služeb. Nepříjemné statistiky překvapily i samotného ředitele zařízení Martina Roušala. "Zatímco v běžném předcovidém roce 2019 to bylo 142 klientů, za letošní první půlrok jich evidujeme už 173. Trochu se nám mění struktura lidí, kteří naše služby využívají. Přibývá dost mladých, kteří bydli po různých skvotech. Ti jsou více častými hosty právě v nízkoprahu," konstatoval ředitel Roušal.

Nízkoprahové služby využívají lidé bez domova jako záchytný bod, zaregistrují se tam, mohou se v Armádě spásy zdarma vysprchovat a dostanou i jídlo. Obdrží také informace, kam se mohou obrátit pro další pomoc. "Co se týče noclehárny, i zde čísla trochu rostou. Před covidem v roce 2019 to bylo za první půlrok 120 klientů, letos to je 129," pokračoval ředitel Roušal.

Jak dodal, zařízení v současné době například řešilo případ čtyř rodičovských párů s dětmi, které přišly o bydlení. "Zaregistrovali jsme hodně lidí, kteří jsou ve výpovědních lhůtách v pronájmech, protože nejsou zkrátka schopni nájem utáhnout. Stále ale platí, že ženy tvoří asi 12 procent z celkového počtu našich klientů. Průměrný věk našich pobytových služeb je 55 let," upřesnil Roušal. Posteskl si, že nárůst klientů samozřejmě znamená vyšší náklady pro Armádu spásy, která je už tak podfinancována.

Lidé bez domova mívají hlášenou adresu svého trvalého bydliště na patřičné radnici. Bezdomovci, kteří se vyskytují v Karlových Varech, tak nemusejí být ani v evidenci karlovarského magistrátu. Počet lidí s trvalou adresou Moskevská 21, tedy v sídle magistrátu města, zůstává v posledních letech stabilní. "Aktuální stav je k dnešku 2260 osob, k 1. lednu letošního roku to bylo 2311, k 1. lednu 2021 2215, k 1. lednu roku 2020 2230 a o rok dříve 2250," doplnil mluvčí radnice Jan Kopál.