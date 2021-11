Za středu 24. listopadu přibylo v Karlovarském kraji dalších 273 pozitivně testovaných, za úterý to bylo 292. Velké rozdíly mezi jednotlivými okresy, kdy Karlovy Vary byly v další covidové vlně horkými favority, jsou už pryč. Ke středě bylo v kraji už 1954 aktuálně nakažených, 811 připadá na Karlovarsko, epidemie sílí ovšem razantním tempem na Chebsku, které má už 618 pozitivních, Sokolovsko pak 525. Oficiální přehled všech míst, kde se mohou lidé nechat otestovat PCR metodou a jejichž kapacity nestačí poptávce, však stále schází. Lidé si tak cenné zkušenosti předávají mnohdy přímo před testovacími stany. Někteří jsou zoufalí, bezradní.

Kde je na Karlovarsku nejméně a nejvíce očkovaných? Proklikejte si naši mapu

První, co může člověk udělat, je přihlásit se do rezervačního systému Karlovarského kraje https://www.rezervacekk.cz/. V odkazu zde najde tři místa - chebský Diagon, kostel Svaté Kláry v Chebu a karlovarskou nemocnici, kde vidí i obsazenost na jednotlivé dny. O víkendu se netestuje.

Karlovaráci často ale míří do testovacího stanu před obchodním centrem Varyáda, kde je možné se nechat otestovat PCR metodou. Zaměstnankyně odběrového místa nemají během dne chvilku na oddych. "Od rána jsme udělali takových 200 PCR testů," konstatovaly pracovnice ve středu odpoledne, kdy na parkovišti byly stále fronty na testy. Provozní doba odběrového centra je ve všední dny od 8 do 16.30 hodin. Jako jedno z mála funguje i během víkendu od 10 do 14 hodin. "Nezlobte se, ale v 16.15 bereme posledního. Vás ještě vezmeme, ale vás, co stojíte zcela vzadu, už bohužel ne," oznamují zaměstnankyně. Přes velký nápor jsou stále příjemné a v klidu odpovídají lidem na dotazy. Ve frontě nastalo menší pozdvižení. "Nevíte, kde by nás ještě vzali? Testují před KV Arenou? A jak je to u Globusu?" ptá se jedna žena. Další radí: "Můžete zkusit i jiné město." "Jenomže já nemám auto a test potřebuji," odpovídá mladá žena.

KOMENTÁŘ: V márnici vám je svoboda nanic

Vodítkem by mohly být stránky ministerstva zdravotnictví https://testovani.uzis.cz/, jenomže na seznamu míst s PCR řada těch v Karlovarském kraji chybí. Schází tam nejen Varyáda, ale i Globus v Jenišově, kde je také možné se nechat otestovat PCR metodou. Toto místo je v provozu ale ve všední dny jen ve čtvrtek a pátek, a to mezi 12. až 16. hodinou.

Například karlovarská dětská lékařka Hana Brožová denně pošle na PCR testy průměrně deset pacientů. "Buď to jsou děti, které jsou v karanténě kvůli pozitivně testovanému ve školním nebo školkovém kolektivu, nebo přišly do kontaktu s někým z rodiny. Vystavuji jim žádanky, které jsou on - line formou, nic se netiskne, a člověka tak v testovacím místě uvidí v systému. Děti mohou na PCR testy jít ale i bez žádanky," vysvětluje lékařka.

Skejťáci v Ostrově si už pivko u svého hřiště nedají

S žádankou je vyřízení rychlejší. Lidé se také mohou objednávat přímo na daný čas. Člověk se k žádance může dostat i na základě zaslané textové zprávy při vytrasování od krajské hygienické stanice. Na testy je možné dojít také bez žádanky. Portál Karlovarského kraje https://www.rezervacekk.cz řeší obě možnosti. Při vyplnění dotazníku je ovšem zájemci nabídnuto testování jen v karlovarské nemocnici, v chebském Diagonu a kostele Svaté Kláry.

Podle Markéty Singerové, mluvčí karlovarské nemocnice, která je na oficiálním seznamu testovacích míst, jsou kapacity dostačující. "Zatím se nestalo, že bychom měli obsazený celý den. Pokud bude ale potřeba, kapacity samozřejmě navýšíme," dodává mluvčí s tím, že lidé se mohou nechat otestovat PCR metodou také před karlovarskou Městskou tržnicí.