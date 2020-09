Cestovní ruch v Karlovarském kraji dostává kvůli covidu-19 další ránu. V České republice není jiný region, který by byl tolik závislý na lázeňství a zahraniční klientele, proto je krize v turismu tak velká a specifická. Jsou si toho vědomi i lídři do krajských voleb. Jedenáct z nich diskutovalo na akci Deníku i o tom, že cestovní ruch v Karlovarském kraji bude muset projít zásadní restrukturalizací.

Podle Evy Valjentové (KSČM) musí hoteliéři změnit své chování. „Nemohou spoléhat na státní podporu. Musí vytvářet životaschopné projekty a dělat si rezervy na horší časy,“ uvedla.

Josef Janů (Piráti) upozornil, že města nemohou dlouho sanovat ztráty v hotelích. „Každý si musí pomoci sám a najít takové aktivity, aby přežil,“ konstatoval.

Podle Petra Kulhánka (STAN společně s KOA a TOP 09) nemusí jít ze strany státu vždy jen o finanční pomoc. „Důležitá je komunikace se státem. Pokud chceme být stále atraktivní, musíme zůstat v otevřeném režimu.“

Karel Jakobec (ODS + KDU-ČSL) míní, že je potřeba navýšit investice do reklamy. „Kde na to ale brát? Pokud budeme podporovat cestovní ruch, musíme ubrat jinde. Chce to restrukturalizaci celého sektoru,“ prohlásil.

Josef März (Volba pro kraj) připomenul, že v kraji jsou i další atraktivní lokality, které si zaslouží zájem turistů. „Je potřeba se zaměřit na Krušnohoří. Úlohou kraje by pak měla být marketingová kampaň. Velké rezervy jsoui v proplácení lázeňských pobytů. Vláda by měla více podpořit hrazení lázeňských procedur za civilizační choroby,“ uvedl März.

„Kraj by měl s hoteliéry více komunikovat. Svůj rozpočet má omezený. Požadavky podnikatelů by měl pak tlumočit vládě. Stát by třeba mohl hotelům pomoci úlevami na daních,“ konstatovala Karla Maříková (SPD).

Podle Markéty Sinkulové Moravcové (Starostové našeho kraje – SNK 1) finančně nepoložil kraj koronavirus, ale plošná nařízení. „Kraj by měl více komunikovat o plošných nařízeních a o tom, v jaké míře je zavádět,“ podotkla.

Martin Gruber (Trikolora) tvrdí, že není třeba dělat nadbytečná plošná opatření. „Vláda musí nechat žít ekonomiku, pokud ne, zažijeme velkou krizi,“ zamyslel se Gruber.

Michal Červenka (ČSSD) se domnívá, že by region vydělal na tom, kdyby pojišťovny více proplácely lázeňské pobyty. „Důležité je nechat lidem více v peněžence, protože třetina lidí přišla o část příjmů,“ uvedl.

„Zvažme, zda by neměly posilovat podniky, které jsou rezistentní vůči krizi. Vím například o firmě, která i nyní chce nabrat 600 nových lidí,“ řekl Patrik Pizinger (Místní hnutí nezávislých).

Také současný hejtman Petr Kubis si myslí, že kraj by měl v této situaci hrát roli mediátora. „Problémy přicházejí ze dne na den. Je potřeba změnit marketingovou strategii,“ dodal. (jako)